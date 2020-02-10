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    • Spor
    • 10.02.2020 07:03
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    • 10.02.2020 07:03

    ligde en zorlu sürece bu haftadan itibaren giriyor

    sırasıyla B.Şehir (D), , (D), A. Gücü ve (D) ile karşı karşıya gelecek. 'ın ilk 5 haftadaki rakiplerinin 4'ü sıralamada üstünde. Alınacak sonuçlar kader niteliği taşıyor.

    Kartal’ın kader virajı

    Beşiktaş için en kritik dönem başlıyor... Sergen Yalçın'ın gelmesiyle 2'de 2 yapan Kartal artık zorlu bir maç trafiğine giriyor. Siyah- Beyazlılar sırasıyla Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanya(D), Ankaragücü ve G.Saray (D) ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda alınacak sonuçlar Kartal'ın kaderini belirleyecek.

    3 MAÇ DEPLASMANDA OLACAK
    Kartal söz konusu 5 haftada sıralamada üstünde yer alan 4 takımla karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu takımlardan B.Şehir, Alanyaspor ve G.Saray ile deplasmanda oynayacak.



    4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
    Ligin ilk yarısında B.Şehir, , Alanya, A.Gücü ve G.Saray maçlarında toplam 8 puan çıkaran 'ta Burak, Atiba, Caner ve Umut'un da 3'er sarı kartı olması düşündürüyor.

    YA TAMAM YA DEVAM
    maçıyla zorlu bir sürece girecek olan Beşiktaş için ilk 5 maç önemli. Alınacak olan sonuçlar 'ın ligdeki kaderini de belirleyecek.

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