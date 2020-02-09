Sivasspor - Başakşehir maçı 11'leri belli oldu

Sivasspor ve Başakeşehir, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yiğidolar, bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak dev kulüpleri arkasında bıraktı ve liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise sessiz sedasız yıllar süren şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor...

SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı da takvim.com.tr'de olacak.

İLK 11'LER:

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

SİVASSPOR SERİ PEŞİNDE

Ligde son iki maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan ve Gaziantep FK'ye 5-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, ikinci sırada yer alan takipçisi Medipol Başakşehir'i yenerek yeniden çıkışa geçmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor.

Sivas ekibi, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı. Bu sezon iç saha maçlarında hiç yenilmeyen Demir Grup Sivasspor, rakip filelere 20 gol attı, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Medipol Başakşehir ile yapacağı maçta da iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

EKSİ 7'DE DESTEK

Süper Lig'de bugün Başakşehir'i konuk edecek Sivasspor'a taraftarlardan dev destek geldi. Geçtiğimiz hafta ligde Gaziantep'ten farkı mağlup ayrılan ve performans düşüklüğü yaşayan Yiğidolar'ı eksi 7 derecede ziyaret eden taraftarlar takıma moral oldu. Taraftarlar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti.

SKULETIC AMELİYAT OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakası sırasında elinden sakatlanan Lider Sivasspor'un yeni transferi Petar Skuletic, özel bir hastanede ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcunun 1 hafta sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 1 hafta sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor..

EKSİKLER KEYFİ KAÇIRDI

Sivasspor'da eksik futbolcu sayısının çokluğu teknik heyetin keyfini kaçırdı. Son olarak kupadaki Antalya maçında parmağı kırılan yeni transfer golcü Skuletic, Başakşehir maçında oynamayacak. Goiano, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando, Kone ve Emre Kılınç'ın da sakat olduğu Sivas'ta Rıza Çalımbay, eksiklerin sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. İki takım arasında son 10 lig maçının 5'inde taraflar 1'er puanı paylaştı. 3 maç Sivas galibiyetiyle sona ererken, Başakşehir ise 2 kez kazandı. Dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise turuncu-lacivertlilerin Sivas'ta rakibine diş geçirememesi. İstanbul ekibi, Sivas'ta son olarak 2014 yılında 3 puana ulaşmıştı.