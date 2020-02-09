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    • Spor
    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    : Bütünleşerek kazandık

    Teknik Direktörü , Gaziantep maçı sonrası bütünleşerek kazandıklarını söyledi. Başarılı hoca, “Kazanmak ve yarışın içinde olmak zorundayız” dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 9 Şubat 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Beşiktaş haberleri…

    Bütünleşerek kazandık
    Beşiktaş Teknik Direktörü , Gaziantep maçı sonrası bütünleşerek kazandıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Ciddi bir beraberlik sağlandı. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Yarışın içinde olmalıyız" dedi.

    LUCESCU GELEBİLİR
    Yalçın, 'a danışman olması düşünülen Lucescu için de, "Ona saygım büyük. Buraya gelip görev yapmasında bir sakınca yok" diye konuştu.



    KOBE BRYANT UNUTULMADI
    Geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında ölen 'ın görüntüleri stat skorboardlarında kısa film olarak gösterildi.

    LUCESCU     YARIN İSTANBUL'DA
    Beşiktaş'ın danışmanlık teklif ettiği Lucescu'nun yarın 'a geleceği öğrenildi. Yönetimin Rumen hoca ile yapacağı görüşmeden sonra Lucescu'nun durumu netleşmiş olacak.

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