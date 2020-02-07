Yıldırım ve Adalı çeteden beraat etti

13.Ağır Ceza Mahkemesi futbolda şike davasında Yargıtay 5. Cesa Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozduğu beraat kararını inceledi. Aziz Yıldırım, Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu çete suçlamasından beraat etti. Aziz Yıldırım'ın şike davasının ise bir kez daha Yargıtay'a taşınmasına karar verildi.
- Spor
- 07.02.2020 07:02
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- Son Güncelleme:
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- 07.02.2020 07:02
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