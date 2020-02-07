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    • 07.02.2020 07:02

    Yıldırım ve Adalı çeteden beraat etti

    13.Ağır Ceza Mahkemesi futbolda şike davasında Yargıtay 5. Cesa Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozduğu beraat kararını inceledi. Aziz Yıldırım, Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu çete suçlamasından beraat etti. Aziz Yıldırım'ın şike davasının ise bir kez daha Yargıtay'a taşınmasına karar verildi.

    Yıldırım ve Adalı çeteden beraat etti
    13.Ağır Ceza Mahkemesi futbolda şike davasında Yargıtay 5. Cesa Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozduğu beraat kararını inceledi. Aziz Yıldırım, Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu çete suçlamasından beraat etti. Aziz Yıldırım'ın şike davasının ise bir kez daha Yargıtay'a taşınmasına karar verildi.

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