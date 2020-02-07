Mevlüt’le 1 yıl daha

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın performansından memnun kaldığı Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatılacak. 32 yaşındaki Mevlüt'ün sözleşmesi 2021 haziranına kadardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın performansından memnun kaldığı Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatılacak. 32 yaşındaki Mevlüt'ün sözleşmesi 2021 haziranına kadardı.
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