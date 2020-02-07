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    • 07.02.2020 07:02

    Mevlüt’le 1 yıl daha

    'ın performansından memnun kaldığı 'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatılacak. 32 yaşındaki Mevlüt'ün sözleşmesi 2021 haziranına kadardı.

    Mevlüt’le 1 yıl daha
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın performansından memnun kaldığı Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatılacak. 32 yaşındaki Mevlüt'ün sözleşmesi 2021 haziranına kadardı.

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