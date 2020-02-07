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    • 07.02.2020 07:02

    Antalyaspor düşmeyecek

    Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna asla düşmeyeceklerini söyledi. Yapılan takviyelerle daha da güçlendiklerinin altını çizen Tuna, "Kayserispor ile deplasmanda oynayacağımız maç çok önemli. Bu maçı kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

    Antalyaspor düşmeyecek
    Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna asla düşmeyeceklerini söyledi. Yapılan takviyelerle daha da güçlendiklerinin altını çizen Tuna, "Kayserispor ile deplasmanda oynayacağımız maç çok önemli. Bu maçı kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

    KRİTİK FİKSTÜR BU HAFTA BAŞLIYOR
    Antalya arka arkaya Kayseri ve Kasımpaşa ile oynayacak.

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