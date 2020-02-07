Antalyaspor düşmeyecek

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna asla düşmeyeceklerini söyledi. Yapılan takviyelerle daha da güçlendiklerinin altını çizen Tuna, "Kayserispor ile deplasmanda oynayacağımız maç çok önemli. Bu maçı kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.
KRİTİK FİKSTÜR BU HAFTA BAŞLIYOR
Antalya arka arkaya Kayseri ve Kasımpaşa ile oynayacak.
KRİTİK FİKSTÜR BU HAFTA BAŞLIYOR
Antalya arka arkaya Kayseri ve Kasımpaşa ile oynayacak.
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