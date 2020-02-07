Antalyaspor düşmeyecek

Teknik Direktörüasla düşmeyeceklerini söyledi. Yapılan takviyelerle daha da güçlendiklerinin altını çizen Tuna, "ile deplasmanda oynayacağımız maç çok önemli. Bu maçı kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.Antalya arka arkaya Kayseri ve Kasımpaşa ile oynayacak.