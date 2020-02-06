TFF bugün kararını açıklayacak

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynanan maçta "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazın cevabını bekliyor. TFF'nin bugünkü toplantısında Beşiktaş'ın itirazını görüşerek karara varacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
- Spor
- 06.02.2020 07:04
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- Son Güncelleme:
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- 06.02.2020 07:04
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