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    • Spor
    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    bugün kararını açıklayacak

    Kulübü, 'in 19. haftasında ile oynanan maçta "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazın cevabını bekliyor. 'nin bugünkü toplantısında Beşiktaş'ın itirazını görüşerek karara varacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    TFF bugün kararını açıklayacak
    Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynanan maçta "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazın cevabını bekliyor. 'nin bugünkü toplantısında Beşiktaş'ın itirazını görüşerek karara varacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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