Cimbom'a kupa darbesi... Ligde büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 yenildi. 18'de Jimmy Durmaz'ın müthiş şutu direkten döndü. 2 dakika sonra Alanya, Bakasetas'ın süper golüyle öne geçti: 1-0.





BELHANDA KÖTÜ VURDU

45'te Onyekuru çok güzel bir orta yaptı. Belhanda boş pozisyonda çok kötü bir kafa vuruşu yaptı. 47'de Belhanda'nın şutu yan ağlarda kaldı. 50'te Bakatesas vurdu, Okan kurtardı.



FERNANDES'TEN ŞIK GOL

55'te Junior Fernandes'in müthiş golüyle Alanya farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 63'te Lemina'nın şutunu Marafona ayağıyla kurtarınca maç 2-0 bitti. Rövanş 12 Şubat'ta oynanacak.







2020'DE İLK YENİLGİ

Alanyaspor'a deplasmanda kaybeden Galatasaray'ın 2020 yılındaki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erd



Alanya'ya kupada 2-0 mağlup olan Galatasaray, 2020 yılındaki ilk yenilgisini aldı. Dünkü maç öncesi 2020'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Cimbom son yenilgisini 21 Aralık'ta Göztepe'ye karşı almıştı. Akdeniz ekibi güçlü rakibinin bu serisine son vermiş oldu.



ROTASYON TEPKİSİ!

G.Saray taraftarı, Alanyaspor yenilgisinin sebebini kadrodaki geniş rotasyona bağladı...







Alanyaspor'a kupada 2-0 yenilen Galatasaray'da taraftarlar, sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkılmasına tepki gösterdi. Muslera, Feghouli, Emre Akbaba, Donk gibi önemli oyuncuların yedek bırakılmasının yanlış olduğunu savunan taraftarlar, Fatih Terim'in hatalı bir seçim yaptığını sosyal medyadan dile getirdi.







RUH HASTASI YA!

Belhanda'nın yaptığı pas hatasının ardından adeta çılgına dönen Fatih Terim'in Faslı yıldız için "Ruh hastası ya" demesi dikkatleri çekti.





Ara transfer döneminde birçok takımda ismi anılmasına rağmen takımda kalan Belhanda, Kayserispor maçının ardından Alanyaspor önünde de 11'de şans buldu. Faslı yıldızın ilk yarıda çok müsait bir pozisyonda verdiği pas auta gidince teknik direktör Fatih Terim adeta çılgına döndü. Tecrübeli hocanın Belhanda için "Rus hastası ya" demesi kameralara yakalandı. Taraftarlar da sosyal medyada yıldız futbolcuya çok büyük tepki gösterdi.







ALANYASPOR BİR İLKİ BAŞARDI

Galatasaray'ı 2-0'la geçen Alanyaspor, güçlü rakibine karşı tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Akdeniz ekibi daha önce Galatasaray'a karşı oynadığı 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.

