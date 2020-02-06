Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.02.2020 07:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2020 07:04

    'nda Alanya’ya deplasmanda yenilerek turu zora soktu

    ilk maçında Alanya’ya Bakasetas ve Fernandes’in golleri ile boyun eğen G.Saray ’taki rövanşta rakibini 3 farklı yenemezse elenecek

    Akdeniz’de gemileri battı

    Cimbom'a kupa darbesi... Ligde büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 yenildi. 18'de Jimmy Durmaz'ın müthiş şutu direkten döndü. 2 dakika sonra Alanya, Bakasetas'ın süper golüyle öne geçti: 1-0.


    BELHANDA KÖTÜ VURDU
    45'te Onyekuru çok güzel bir orta yaptı. Belhanda boş pozisyonda çok kötü bir kafa vuruşu yaptı. 47'de Belhanda'nın şutu yan ağlarda kaldı. 50'te Bakatesas vurdu, Okan kurtardı.

    FERNANDES'TEN ŞIK GOL
    55'te Junior Fernandes'in müthiş golüyle Alanya farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 63'te Lemina'nın şutunu Marafona ayağıyla kurtarınca maç 2-0 bitti. Rövanş 12 Şubat'ta oynanacak.



    2020'DE İLK YENİLGİ
    'a deplasmanda kaybeden 'ın 2020 yılındaki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erd

    Alanya'ya kupada 2-0 mağlup olan Galatasaray, 2020 yılındaki ilk yenilgisini aldı. Dünkü maç öncesi 2020'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Cimbom son yenilgisini 21 Aralık'ta 'ye karşı almıştı. ekibi güçlü rakibinin bu serisine son vermiş oldu.

    ROTASYON TEPKİSİ!
    G.Saray taraftarı, Alanyaspor yenilgisinin sebebini kadrodaki geniş rotasyona bağladı...



    Alanyaspor'a kupada 2-0 yenilen Galatasaray'da taraftarlar, sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkılmasına tepki gösterdi. Muslera, Feghouli, Emre Akbaba, Donk gibi önemli oyuncuların yedek bırakılmasının yanlış olduğunu savunan taraftarlar, 'in hatalı bir seçim yaptığını dan dile getirdi.



    RUH HASTASI YA!
    'nın yaptığı pas hatasının ardından adeta çılgına dönen Fatih Terim'in Faslı yıldız için "Ruh hastası ya" demesi dikkatleri çekti.


    Ara transfer döneminde birçok takımda ismi anılmasına rağmen takımda kalan Belhanda, Kayserispor maçının ardından Alanyaspor önünde de 11'de şans buldu. Faslı yıldızın ilk yarıda çok müsait bir pozisyonda verdiği pas auta gidince teknik direktör Fatih Terim adeta çılgına döndü. Tecrübeli hocanın Belhanda için "Rus hastası ya" demesi kameralara yakalandı. Taraftarlar da sosyal medyada yıldız futbolcuya çok büyük tepki gösterdi.



    ALANYASPOR     BİR İLKİ BAŞARDI
    Galatasaray'ı 2-0'la geçen Alanyaspor, güçlü rakibine karşı tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Akdeniz ekibi daha önce Galatasaray'a karşı oynadığı 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanya’ya deplasmanda yenilerek turu zora soktu
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri