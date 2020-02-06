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    • Spor
    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    1.5 yılda için 600 milyon harcadı... Ancak 1 sol bek almadı!

    1.5 yılda alınan için 600 milyon TL kasadan çıktı. Ancak bunların içinde 1 tane bile sol bek olmaması sezonun kalanı için büyük bir risk oluşturuyor.

    Bu nasıl planlama
    F.Bahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.



    Son 1.5 yıl içinde 600 milyon TL harcayarak 29 futbolcuyu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, son ara dönemi de dahil olmak üzere ihtiyacı olan sol beki alamadı.



    1.5 yıl içinde kadroya dahil edilen 29 oyuncunun 14'ü orta saha, 6'sı stoper, 5'i forvet, 3'ü kaleci ve 1'i de sağ bek. Moses ve Zanka ara transfer döneminde gönderildi. Zanka'nın yerine stoper alındı ama sol bek yine alınamadı.



    Merkez orta sahada ciddi bir fazlalık meydana gelirken sol bekte sadece Hasan Ali'nin adı kaldı! Hasan Ali'nin sakatlığı süresince Dirar'ın daha sol bekte beklenenden çok daha iyi oynaması Fener'in şansı oldu. Ama sezonun kalanı için bir garanti yok. Dünkü maçında da sol bekte önce Deniz Türüç, sonra Dirar oynadı.

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