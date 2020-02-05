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Ziraat Türkiye Kupası'nda çifte heyecan!

Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı bugün iki maçla devam edecek... Fenerbahçe 14.30’da Kırklareli’ye, G.Saray ise 20.30’da Alanya’ya konuk olacak. Karşılaşmaları A Spor yayınlayacak.

Kupada çifte heyecan!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maratonu sürüyor... Bugün saat 14.30'da Fenerbahçe, Kırklareli deplasmanına çıkacak. Atatürk Stadı'ndaki mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. 20.30'da ise Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Kupanın heyecanı yine A Spor ekranında yaşanacak.

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