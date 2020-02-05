Ziraat Türkiye Kupası'nda çifte heyecan!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maratonu sürüyor... Bugün saat 14.30'da Fenerbahçe, Kırklareli deplasmanına çıkacak. Atatürk Stadı'ndaki mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. 20.30'da ise Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Kupanın heyecanı yine A Spor ekranında yaşanacak.
- Spor
- 05.02.2020
- Gazete
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