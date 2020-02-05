Trabzonspor kupada çok farklı… Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 1. Lig ekibi BB Erzurum'u sahasında 5-0 yenen Bordo-Mavililer, rövanş öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti. Maça etkili başlayan Fırtına, 16'da Guilherme'nin kullandığı kornerde Sörloth'un golüyle 1-0 öne geçti. 26'da Yusuf Acer ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderince Trabzon 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. 43'te Sturridge'in pasında şık bir plase ile ağları sarsan Nwakaeme ilk yarının sonucunu tayin etti: 3-0.
Trabzonspor, 61. dakikada Merthan Açıl'ın kendi kalesine attığı golle 4 farklı üstünlüğü yakaladı ve iyice rahatladı. İlk golün sahibi Alexander Sörloth 66. dakikada bir kez daha sahne aldı ve takımını karşılaşmanın sonucunu belirledi: 5-0. İki takım arasında yarı finale çıkacak olan tarafın belli olacağı rövanş maçı 13 Şubat Perşembe günü Erzurum'un ev sahipliğinde oynanacak.
GUILHERME'YE TAM NOT
Trabzonspor'da Erzurumspor maçıyla birlikte ilk kez 11'de görev alan Guilherme, performansıyla alkış aldı. Sörloth'un ilk golünde asisti yapan isim olan Brezilyalı yıldız, uyum sorununu kısa sürede aştığını ispatladı.
SÖRLOTH GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Erzurum ağlarını iki kez sarsan Sörloth, bu sezon toplamda 21. golünü attı.
ÇİMŞİR: ADIM ADIM GİDİYORUZ
Erzurum galibiyeti sonrası konuşan Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, "Bir hayalimiz var. Adım adım gidiyoruz. Her maçı final havasında geçersek, iyi devam ederiz." dedi.
SON SÖZÜ SÖRLOTH SÖYLEDİ...
Trabzonspor, 61. dakikada Merthan Açıl'ın kendi kalesine attığı golle 4 farklı üstünlüğü yakaladı ve iyice rahatladı. İlk golün sahibi Alexander Sörloth 66. dakikada bir kez daha sahne aldı ve takımını karşılaşmanın sonucunu belirledi: 5-0. İki takım arasında yarı finale çıkacak olan tarafın belli olacağı rövanş maçı 13 Şubat Perşembe günü Erzurum'un ev sahipliğinde oynanacak.
GUILHERME'YE TAM NOT
Trabzonspor'da Erzurumspor maçıyla birlikte ilk kez 11'de görev alan Guilherme, performansıyla alkış aldı. Sörloth'un ilk golünde asisti yapan isim olan Brezilyalı yıldız, uyum sorununu kısa sürede aştığını ispatladı.
SÖRLOTH GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Erzurum ağlarını iki kez sarsan Sörloth, bu sezon toplamda 21. golünü attı.
ÇİMŞİR: ADIM ADIM GİDİYORUZ
Erzurum galibiyeti sonrası konuşan Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, "Bir hayalimiz var. Adım adım gidiyoruz. Her maçı final havasında geçersek, iyi devam ederiz." dedi.
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