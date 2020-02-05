kupada çok farklı…Ziraat TürkiyeKupası Çeyrek Finalilk maçında 1. Lig ekibi'u sahasındayenen Bordo-Mavililer,rövanş öncesi turiçin önemli bir avantajelde etti. Maça etkili başlayanFırtına, 16'da Guilherme'ninkullandığı kornerdegolüyle1-0 öne geçti. 26'da YusufAcer ters bir vuruşla topukendi ağlarına gönderinceTrabzon 2-0'lık üstünlüğüyakaladı. 43'te Sturridge'inpasında şık bir plaseile ağları sarsanilk yarının sonucunutayin etti: 3-0.

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