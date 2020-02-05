Efes’e yan bakılmıyor

THY Euroleague'in 23. haftasında lider Anadolu Efes, en yakın takipçisi Rus ekibi CSKA Moskova'yı deplasmanda 82-80 yendi. Euroleague'de üst üste 8. galibiyetini alan Efes, evinde 1 sayı farkla yenildiği rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi. Temsilcimizde Larkin 23, Micic ise 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
- Spor
- 05.02.2020
- Gazete
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