Efes’e yan bakılmıyor THY Euroleague'in 23. haftasında lider Anadolu Efes, en yakın takipçisi Rus ekibi CSKA Moskova'yı deplasmanda 82-80 yendi. Euroleague'de üst üste 8. galibiyetini alan Efes, evinde 1 sayı farkla yenildiği rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi. Temsilcimizde Larkin 23, Micic ise 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

THY Euroleague'in 23. haftasında lider Anadolu Efes, en yakın takipçisi Rus ekibi CSKA Moskova'yı deplasmanda 82-80 yendi. Euroleague'de üst üste 8. galibiyetini alan Efes, evinde 1 sayı farkla yenildiği rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi. Temsilcimizde Larkin 23, Micic ise 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. TÜM MANŞETLER