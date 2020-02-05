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’a Lens müjdesi

maçı hazırlıklarını sürdüren 'ta sakatlığı geçen Lens takımla birlite çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın son bölümünde yarı sahada taktik çift kale maç yapıldı.

Beşiktaş’a Lens müjdesi
Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Lens takımla birlite çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın son bölümünde yarı sahada taktik çift kale maç yapıldı.

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