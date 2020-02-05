Beşiktaş’a Lens müjdesi

Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Lens takımla birlite çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın son bölümünde yarı sahada taktik çift kale maç yapıldı. Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Lens takımla birlite çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın son bölümünde yarı sahada taktik çift kale maç yapıldı.
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