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'den ve Fenerbahçe'ye sert gönderme: Fenerbahçe’yi rahatlattılar bu usulsüzdür

 Başkanı , ve Fenerbahçe'ye sert göndermelerde bulundu. Cengiz, "Siz cam kulede otururken etrafa taş atmayın, size de taş atarlar kuleniz yıkılır . Bizi suçluyorlar. Bize, ‘Vergi kaçırıyorsunuz’ dendi. 217 milyon TL’lik vergiyi taksitlendirdik. TFF 31 Aralık'ta limitleri açıkladı... Ancak daha sonra F.Bahçe'ye 26 milyonluk ek yapıldı ve müthiş bir rahatlama getirildi. TFF'nin yaptığı usulsüzdür. Kendi kuralını bozamazsın!" dedi.

F.Bahçe’yi rahatlattılar bu usulsüzdür
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe'ye sert göndermelerde bulundu. İşte açıklamalar: Siz cam kulede otururken etrafa taş atmayın, size de taş atarlar kuleniz yıkılır. Bize, 'Vergi kaçırıyorsunuz' dendi. 217 milyon TL'lik vergiyi taksitlendirdik. 515 milyon TL vergi ödedik.

TFF LİMİTLERİ AÇIKLADI
TFF 31 Aralık'ta limitleri açıkladı... Ancak daha sonra F.Bahçe'ye 26 milyonluk ek yapıldı ve müthiş bir rahatlama getirildi. 'nin yaptığı usulsüzdür. Kendi kuralını bozamazsın!



ALACAĞI CEZALAR ERTELENDİ
49 Milyon TL ile puan silme, para cezası, gibi cezalar erteleniyor. Bu olmaz. Şimdi buradan TFF'ye soruyorum: Bunu nasıl yaptınız? Nasıl oldu da bu noktadan bu noktaya geldik?

YARIŞ 110 METREYE ÇIKTI!
SİZ nasıl olur da kapılar kapandıktan sonra veya start başladıktan sonra yarışı 110 metreye çıkardınız? Geriden gelen birini nasıl öne geçirdiniz? Başkalarına da yaptınız mı?



TFF CEVAPLAMAK ZORUNDA
Açık konuşayım, Federasyonu benim sorularımın cevaplarını vermek zorunda... bunu yapsaydı, şu an puan silme, para cezası vs. hepsi tek tek uygulanırdı.



DIAGNE İÇİN DAVA
G.Saray Başkanı , "Brugge bizi çok aldattı. Onlara 15.5 milyon Euro'luk dava açtık" dedi.

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