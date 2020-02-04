Trabzon'un hocası Hüseyin Çimşir, topa sahip olan, topla birlikte hem hücumu hem savunmayı yapabilen bir takım sistemi oturtmayı düşündüğünü belirterek, "Bundan 50 yıl sonra eğer anılacaksak hikayesi olan bir antrenör olmak ve öyle anılmak istiyorum" dedi. Çimşir, yönetimin kendisini göreve getirerek büyük fedakarlık yaptığını dile getirdi.
- Spor
- 04.02.2020
- Gazete
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