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Son haftalarda yaptığı çıkışla şampiyonluk yarışına tekrar ortak olan 'da rüzgarı esiyor... Ligde yaptığı 8 asistle Sarı-Kırmızılılar'ı sırtlayan milli futbolcu sadece 400 bin kazanıyor. Buna karşın toplam maaşları 10 milyon Euro'yu bulan Seri, Feghouli ve ise sadece 4 asist yapabildi.

En ucuz kahraman
Son haftalarda yaptığı çıkışla şampiyonluk yarışına tekrar ortak olan Galatasaray'da Ömer Bayram rüzgarı esiyor... Ligde yaptığı 8 asistle Sarı-Kırmızılılar'ı sırtlayan milli futbolcu sadece 400 bin Euro kazanıyor. Buna karşın toplam maaşları 10 milyon Euro'yu bulan Seri, Feghouli ve Belhanda ise sadece 4 asist yapabildi.

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