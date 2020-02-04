Ege derbisinde kazanan yok!

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Denizli ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Ege derbisinde Göztepe 9. dakikada Serdar Gürler ile öne geçti. Maçın skorunu 86'da Oscar Estupinan belirledi. Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Denizli ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Ege derbisinde Göztepe 9. dakikada Serdar Gürler ile öne geçti. Maçın skorunu 86'da Oscar Estupinan belirledi.
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