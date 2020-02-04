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Ege derbisinde kazanan yok!

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Denizli ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Ege derbisinde Göztepe 9. dakikada Serdar Gürler ile öne geçti. Maçın skorunu 86'da Oscar Estupinan belirledi.

Ege derbisinde kazanan yok!
Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Denizli ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Ege derbisinde Göztepe 9. dakikada Serdar Gürler ile öne geçti. Maçın skorunu 86'da Oscar Estupinan belirledi.

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