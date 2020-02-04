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Burak kendi rekorunu kırmaya yakın

'ta 2006-2007'de 6, 2007-2008'de 1 ve geçen sezon da 11 gol kaydeden bu sezon 8 gole ulaştı. Siyah-Beyazlı oyuncu kalan 14 karşılaşmada atacağı gollerle Beşiktaş'taki en golcü sezonuna ulaşmaya çalışacak.

Burak kendi rekorunu kırmaya yakın
Beşiktaş'ta 2006-2007'de 6, 2007-2008'de 1 ve geçen sezon da 11 gol kaydeden Burak Yılmaz bu sezon 8 gole ulaştı. Siyah-Beyazlı oyuncu kalan 14 karşılaşmada atacağı gollerle Beşiktaş'taki en golcü sezonuna ulaşmaya çalışacak.

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