Bu hafta zirve alev alacak

Müthiş bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de bu hafta sonu nefesler tutulacak... İlk 5 sıra içinde yer alan 4 takım kozlarını paylaşacak. Cumartesi Fenerbahçe- Alanya, pazar ise Sivas-Başakşehir maçlarından çıkacak sonuç sıralamaya direkt etki edecek.
RÖVANŞI İSTİYOR
F.Bahçe ilk maçta yenildiği Aytemiz Alanyaspor'dan rövanşı almak istiyor.
RÖVANŞI İSTİYOR
F.Bahçe ilk maçta yenildiği Aytemiz Alanyaspor'dan rövanşı almak istiyor.
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