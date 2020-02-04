Bu hafta zirve alev alacak Müthiş bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de bu hafta sonu nefesler tutulacak... İlk 5 sıra içinde yer alan 4 takım kozlarını paylaşacak. Cumartesi Fenerbahçe- Alanya, pazar ise Sivas-Başakşehir maçlarından çıkacak sonuç sıralamaya direkt etki edecek.

Müthiş bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de bu hafta sonu nefesler tutulacak... İlk 5 sıra içinde yer alan 4 takım kozlarını paylaşacak. Cumartesi Fenerbahçe- Alanya, pazar ise Sivas-Başakşehir maçlarından çıkacak sonuç sıralamaya direkt etki edecek.



RÖVANŞI İSTİYOR

F.Bahçe ilk maçta yenildiği Aytemiz Alanyaspor'dan rövanşı almak istiyor. TÜM MANŞETLER