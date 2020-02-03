Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Kırklarelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Trabzon maçı 11'inde oynayanlar rejenerasyon ile yetindi. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Kırklarelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Trabzon maçı 11'inde oynayarlar rejenerasyon ile yetindi.
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