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'de kupa hazırlıkları başladı

, 'nda çarşamba günü Kırklarelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. maçı 11'inde oynayanlar rejenerasyon ile yetindi.

Kupa hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Kırklarelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Trabzon maçı 11'inde oynayarlar rejenerasyon ile yetindi.

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