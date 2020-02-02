Dün yaptığı çalışma ile Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Her maçlarının final niteliğinde olduğunu söyleyen Terim, "Kayserispor son sırada olabilir ama rehavet en son isteyeceğim şey. Bu ligde kolay maç olmaz" dedi.
KAYSERİ BASKIYI HİSSETMELİ...
Oyuncularından maça presle başlamalarını isteyen Terim, "Kolay maç yoktur ama doğru işleri yaparak zoru kolaya çevirebiliriz. Erken gol en iyi seçenek. Dönen topları alalım ve baskıyı rakibe hissettirelim" dedi.
TERİM'DEN ADEM'E ÖZEL MESAJ
Bugün sakat Radamel Falcao'nun yerine ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı Adem Büyük ile özel olarak görüşen Terim, "Üzerinde baskı olmasını istemiyorum. Her şansı iyi kullandın. Sana güvenim tam" dedi.
ONYEKURU FORMA İSTEDİ!
Onyekuru, Terim'e oynamak istediğini söyledi. Ancak idman eksiği olan Nijeryalı yıldız maça kulübede başlayacak
Geçirdiği sıtma hastalığı sonrası tedavsi tamamlanan ve son üç gündür takımla birlikte çalışan ve taktik idmanlarında yer alan Henry Onyekuru'nu Terime'e Kayseri'ye karşı oynamak istediğini söyledi. Ancak idman eksiği olan Nijeryalı maça kulübede başlayacak.
ASLAN 3 PUAN ARIYOR
Ligin 2. yarısına 2'de 2 ile başlayan G.Saray, bugün saat 19.00'da Kayseri'yi konuk edecek. Maçı Zorbay Küçük yönetecek.
SARI KART SINIRINDA 2 İSİM VAR
Belhanda ile Adem Büyük bugün Kayseri önünde sarı kart görürse, cezalı duruma düşecek.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR
Konya adale sakatlığı yaşayan Falcao ve Saracchi ile kart cezalısı Lemina kadroda olmayacak. Sakatlık sonrası adaptasyon süreci yaşayan Andone de oynamayacak
KAYSERİ BASKIYI HİSSETMELİ...
Oyuncularından maça presle başlamalarını isteyen Terim, "Kolay maç yoktur ama doğru işleri yaparak zoru kolaya çevirebiliriz. Erken gol en iyi seçenek. Dönen topları alalım ve baskıyı rakibe hissettirelim" dedi.
TERİM'DEN ADEM'E ÖZEL MESAJ
Bugün sakat Radamel Falcao'nun yerine ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı Adem Büyük ile özel olarak görüşen Terim, "Üzerinde baskı olmasını istemiyorum. Her şansı iyi kullandın. Sana güvenim tam" dedi.
ONYEKURU FORMA İSTEDİ!
Onyekuru, Terim'e oynamak istediğini söyledi. Ancak idman eksiği olan Nijeryalı yıldız maça kulübede başlayacak
Geçirdiği sıtma hastalığı sonrası tedavsi tamamlanan ve son üç gündür takımla birlikte çalışan ve taktik idmanlarında yer alan Henry Onyekuru'nu Terime'e Kayseri'ye karşı oynamak istediğini söyledi. Ancak idman eksiği olan Nijeryalı maça kulübede başlayacak.
ASLAN 3 PUAN ARIYOR
Ligin 2. yarısına 2'de 2 ile başlayan G.Saray, bugün saat 19.00'da Kayseri'yi konuk edecek. Maçı Zorbay Küçük yönetecek.
SARI KART SINIRINDA 2 İSİM VAR
Belhanda ile Adem Büyük bugün Kayseri önünde sarı kart görürse, cezalı duruma düşecek.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR
Konya adale sakatlığı yaşayan Falcao ve Saracchi ile kart cezalısı Lemina kadroda olmayacak. Sakatlık sonrası adaptasyon süreci yaşayan Andone de oynamayacak
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