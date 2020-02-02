Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal, maçın ardından konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Bu kadar çok pozisyona girdiğimiz tamamen oyuna hakim olduğumuz rakip sahada gol pozisyonu ürettiğimiz maçı kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Bu da bizi derinden üzdü. Oynadığımız futbolu herkes gördü buna saygı duyulmalı. Ligde son sözü Fenerbahçe söyleyecek" dedi.
HAKEMİ YENEMEDİK!
Trabzon maçının ardından konuşan F.Bahçe Başkanvekili Semih Özsoy da hakeme yüklendi. Özsoy, "İyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık. Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler. İptal olan golümüzde faul diye çaldığı pozisyon inanılır gibi değil, 2. golde de auta giden top korner verildi" ifadelerini kullandı.
İŞTE TARTIŞILAN POZİSYONLAR
DK. 5 - F.Bahçe ceza sahasında Muriç'in topu uzaklaştırdığı pozisyonda elle oynama gerekçesiyle Trabzonsporlular penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi. VAR devreye girmedi.
DK. 31- Bu pozisyonda Fenerbahçeliler aut bekledi. Hakem korneri gösterdi. Ardından Trabzonspor'un maçtaki 2. golü geldi
DK. 45+2 - Trabzon cephesi Serdar'ın Pereira'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı bekledi. Hakem kartına başvurmadı.
DK. 57 - Ndiaye'nin Gustavo'dan topu kapıp attığı gol faul gerekçesiyle iptal oldu. Karar çok tartışıldı.
DK. 90+5 Kruse'nin Uğurcan'a faul yaptığı gerekçesiyle bu pozisyonda gol kararı çıkmadı.
HAKEMİ YENEMEDİK!
Trabzon maçının ardından konuşan F.Bahçe Başkanvekili Semih Özsoy da hakeme yüklendi. Özsoy, "İyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık. Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler. İptal olan golümüzde faul diye çaldığı pozisyon inanılır gibi değil, 2. golde de auta giden top korner verildi" ifadelerini kullandı.
İŞTE TARTIŞILAN POZİSYONLAR
DK. 5 - F.Bahçe ceza sahasında Muriç'in topu uzaklaştırdığı pozisyonda elle oynama gerekçesiyle Trabzonsporlular penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi. VAR devreye girmedi.
DK. 31- Bu pozisyonda Fenerbahçeliler aut bekledi. Hakem korneri gösterdi. Ardından Trabzonspor'un maçtaki 2. golü geldi
DK. 45+2 - Trabzon cephesi Serdar'ın Pereira'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı bekledi. Hakem kartına başvurmadı.
DK. 57 - Ndiaye'nin Gustavo'dan topu kapıp attığı gol faul gerekçesiyle iptal oldu. Karar çok tartışıldı.
DK. 90+5 Kruse'nin Uğurcan'a faul yaptığı gerekçesiyle bu pozisyonda gol kararı çıkmadı.
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