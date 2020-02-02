Antalya’da sessiz film

Süper Lig'de Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 0-0 berabere bitti. 26'da Anicic kafayla vurdu. Kaleciyi aşan meşin yuvarlağı Antalyasporlu Bünyamin Balcı, çizgi üzerinden uzaklaştırdı. 2. yarıda da oyun orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 90+2. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı. Maç golsüz sona erdi.
- Spor
- 02.02.2020
- Gazete
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