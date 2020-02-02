Bugünkü
Takvim

’da sessiz film

'de spor ile karşılaşması 0-0 berabere bitti. 26'da Anicic kafayla vurdu. Kaleciyi aşan meşin yuvarlağı , çizgi üzerinden uzaklaştırdı. 2. yarıda da oyun orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 90+2. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı. Maç golsüz sona erdi.

Antalya’da sessiz film
Süper Lig'de Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 0-0 berabere bitti. 26'da Anicic kafayla vurdu. Kaleciyi aşan meşin yuvarlağı Antalyasporlu Bünyamin Balcı, çizgi üzerinden uzaklaştırdı. 2. yarıda da oyun orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 90+2. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı. Maç golsüz sona erdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAntalya’da sessiz film
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri