Süper Lig'de şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Trabzonspor, Fenerbahçe, derbisine mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandı. Nwakaeme'nin yokluğu can sıkmasına rağmen Teknik patron Hüseyin Çimşir hocalık kariyerinin lik derbisinde tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı.
FENER'E BOŞ ALAN BIRAKMAYIN
Futbolcularıyla maç toplantısı yapan teknik direktör Cimşir, "Seyircimizi arkamıza alıp maça presle başlayacağız. Rakibe boş alan vermeyin" dedi.
BASKIYI HİSSETTİRİN
Hüseyin Çimşir, "Baskıyı sürekli hissetirmeliyiz. Şu şekilde hataya zorlayın. Golü mutlaka bulacağız. Gereksiz gerginlik ve stres istemiyorum. Bu sadece rakibimeze fayda sağlar" ifadesini kullandı.
VEDAT, CAMPİ'YE EMANET...
Derbinin taktik çalışmalarında Sörloth ve Ekuban'ı Fener savunmasının arkasına sarkması üzerine taktik deneyen Çimşir, Campi'den de Vedat Muric'e yakın oynamasını istedi.
HÜSEYİN CİMŞİR'İN İLK DERBİSİ
Trabzonspor'un başına devre arasında geçen Hüseyin Çimşir teknik direktörlük kariyerinin ilk derbisini kazanmak istiyor. Trabzon'un evinde oynadığı maçlarda F.Bahçe'ye 4 galibiyet (21- 17) üstünlüğü var...
YANAL 5'TE 5 İSTİYOR
Ligin 2. yarısına G.Antep ve Başakşehir galibiyetleriyle başlayan ve 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe derbide galibiyete kilitlendi. Sarı-Lacivertliler, Trabzon'u deplasmanda yenerek hem seriyi devam ettirmeyi hem de şampiyonluk yarışında dev bir adım atmak istiyor.
FİZİK GÜÇ OLARAK ZİRVEDEYİZ...
Trabzon yolculuğu öncesi futbolcularıyla bir toplantı yapan Yanal, "Fizik kapasite olarak zirvedeyiz. En forma dönemdeyiz. Terimizi sahada bırakıp 90 dakika mücadele etmeliyiz" dedi.
İYİ OLAN BİZİZ, KAZANACAĞIZ!
Kazanmaları halinde şampiyonluk yolunu yarılayacaklarını belirten Yanal, "Kontrol bizde olmalı. Hücuma çıkışlarda pas isabeti çok önemli. İyi olan biziz ve kazanacağız" ifadesini kullandı.
HER MAÇIN HİKAYESİ BAŞKADIR
Basit hata istemediğini de vurgulayan teknik patron Ersun Yanal, "Ligin ilk yarısında bunun acısını çektik. Bu sorunu çözdük ama yine de dikkatli olmalıyız. Her maçın hikayesi farklıdır" dedi
YANAL 839 GÜN SONRA TRABZON'DA
Trabzonspor'un başında en son 15 Ekim 2017'de görev yapan Yanal, 839 gün sonra eski takımına rakip olacak. Ezeli rekabette F.Bahçe'nin 48, Trabzon'un 38 galibiyeti var. Fener 10 galibiyet önde.
FENER'E BOŞ ALAN BIRAKMAYIN
Futbolcularıyla maç toplantısı yapan teknik direktör Cimşir, "Seyircimizi arkamıza alıp maça presle başlayacağız. Rakibe boş alan vermeyin" dedi.
BASKIYI HİSSETTİRİN
Hüseyin Çimşir, "Baskıyı sürekli hissetirmeliyiz. Şu şekilde hataya zorlayın. Golü mutlaka bulacağız. Gereksiz gerginlik ve stres istemiyorum. Bu sadece rakibimeze fayda sağlar" ifadesini kullandı.
VEDAT, CAMPİ'YE EMANET...
Derbinin taktik çalışmalarında Sörloth ve Ekuban'ı Fener savunmasının arkasına sarkması üzerine taktik deneyen Çimşir, Campi'den de Vedat Muric'e yakın oynamasını istedi.
HÜSEYİN CİMŞİR'İN İLK DERBİSİ
Trabzonspor'un başına devre arasında geçen Hüseyin Çimşir teknik direktörlük kariyerinin ilk derbisini kazanmak istiyor. Trabzon'un evinde oynadığı maçlarda F.Bahçe'ye 4 galibiyet (21- 17) üstünlüğü var...
YANAL 5'TE 5 İSTİYOR
Ligin 2. yarısına G.Antep ve Başakşehir galibiyetleriyle başlayan ve 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe derbide galibiyete kilitlendi. Sarı-Lacivertliler, Trabzon'u deplasmanda yenerek hem seriyi devam ettirmeyi hem de şampiyonluk yarışında dev bir adım atmak istiyor.
FİZİK GÜÇ OLARAK ZİRVEDEYİZ...
Trabzon yolculuğu öncesi futbolcularıyla bir toplantı yapan Yanal, "Fizik kapasite olarak zirvedeyiz. En forma dönemdeyiz. Terimizi sahada bırakıp 90 dakika mücadele etmeliyiz" dedi.
İYİ OLAN BİZİZ, KAZANACAĞIZ!
Kazanmaları halinde şampiyonluk yolunu yarılayacaklarını belirten Yanal, "Kontrol bizde olmalı. Hücuma çıkışlarda pas isabeti çok önemli. İyi olan biziz ve kazanacağız" ifadesini kullandı.
HER MAÇIN HİKAYESİ BAŞKADIR
Basit hata istemediğini de vurgulayan teknik patron Ersun Yanal, "Ligin ilk yarısında bunun acısını çektik. Bu sorunu çözdük ama yine de dikkatli olmalıyız. Her maçın hikayesi farklıdır" dedi
YANAL 839 GÜN SONRA TRABZON'DA
Trabzonspor'un başında en son 15 Ekim 2017'de görev yapan Yanal, 839 gün sonra eski takımına rakip olacak. Ezeli rekabette F.Bahçe'nin 48, Trabzon'un 38 galibiyeti var. Fener 10 galibiyet önde.
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