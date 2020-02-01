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Süper Lig'de haftanın maçı bu akşam oynanacak... Son dönem büyük gerilim yaşayan ezeli rakiplerin buluşmasından çıkacak sonuç şampiyonluk yarışına direkt etki yapacak...

Fırtınalı gece
Süper Lig'de haftanın maçı bu akşam oynanacak... Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı Trabzonspor ve Fenerbahçe, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. 20.00'de beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI YOK
Ezeli rakiplerin arasında son zamanlarda yaşanan büyük gerilimin sahaya nasıl yansıyacağı merak konusu... Valilik kararı gereği, stada F.Bahçeli taraftarlar alınmayacak.



İKİ ÖNEMLİ EKSİK VAR
Trabzon cephesinde kırmızı kart cezalısı Nwakaeme takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe'de ise sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım dışında eksik futbolcu yok.



KANARYA 10 GALİBİYET ÖNDE
İki takım Süper Lig'de bugün yapacakları maçla 125. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon 38, F.Bahçe ile 48 kez kazandı. Kanarya'nın gollerde de 156'ya 134 üstünlüğü var.

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