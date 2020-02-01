

FENERBAHÇE

'de haftanın maçı bu akşam oynanacak... Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı'nde kozlarını paylaşacak.'de'tan naklen yayınlanacak maçtadüdük çalacak.rakiplerin arasında son zamanlarda yaşanan büyük gerilimin sahaya nasıl yansıyacağı merak konusu... Valilik kararı gereği, stadataraftarlar alınmayacak.cephesinde kırmızı kart cezalısıtakımdaki yerini alamayacak.'de ise sakatlığı sürendışında eksik futbolcu yok.takım'de bugün yapacaklarımaçla 125.kez karşı karşıyagelecek.38,ile 48kez kazandı.'nıngollerdedeüstünlüğüvar.