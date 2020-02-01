Süper Lig | Çaykur Rizespor - Beşiktaş canlı anlatım

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkıyor. Süper Lig'de puan durumunu değiştirebilecek öneme sahip olan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda

SON 6 MAÇTA 2 GALİBİYET!

Siyah-beyazlılar, ligde son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Bu karşılaşmaların 4'ünü mağlup tamamlayan Beşiktaş, 6 maçta 6 puan elde edebildi. Kara Kartal, son 9 resmi karşılaşmada ise yine 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi.

Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.

9 MÜCALEDE 20 GOL

Beşiktaş, geride kalan 9 resmi karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı. Son olarak kupada 24 Erzincanspor'u 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Kara Kartal; sonraki oynadığı 9 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş, söz konusu 9 mücadelede toplam 20 gol yedi. Siyahbeyazlılar, Süper Lig'in son 7 maçında ise rakiplerinin golüne engel olamadı.