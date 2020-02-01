Beşiktaş'tan son gün bombası... Tranfser dönemini sessiz geçiren Siyah-Beyazlılar, son gün büyük bir sürprize imza atarak Fiorentina'nın forveti Kevin Prince Boateng'i 6 aylığına kiraladı. Yönetim dün saat 18.00'de biten transfer döneminde saat 17.59'da Ganalı oyuncunun evraklarını TFF'ye iletti ve işi bitirdi.
ÖNCE İMZA, SONRA KONTROL
Beşiktaş, sürenin kısıtlı olması sebebiyle Boateng'le sağlık kontrolünden geçmeden sözleşme imzaladı ve evrakları TFF'ye sundu. Ardından akşam kontrolden geçen Ganalı forvette bir soruna rastlanmadı ve transfer resmen gerçekleşti. Beşiktaş, Boateng için Fiorentina'ya kiralama ücreti ödemeyecek
KEVIN- PRINCE BOATENG
YAŞI: 32
MEVKİ: FORVET
ÜLKESİ: GANA
OYNADIĞI TAKIMLAR Sassuolo (İtalya) Milan (İtalya) Tottenham (İngiltere) Schalke (Almanya)
Beşiktaş'ın Boateng transferini duyurduğu paylaşıma, Ganalı yıldız, "Hoş bulduk" diyerek yanıt verdi.
YALÇIN SAHNE ALIYOR
Ligin 2. yarısına kötü başlayan Beşiktaş bugün saat 17.00'de Çaykur Rizespor'a konuk oliyor. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın ilk maçında puanla buluşmayı hedefliyor.
HASİC İMZALADI ÜMRANİYE'YE KİRALANDI!
Beşiktaş, sezon başından bu yana takımda yer alan 18 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya 4.5 yıl için 2 milyon 475 bin Euro ödeneceği açıklandı. Genç futbolcu 2. yarı için 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandı.
ÖNCE İMZA, SONRA KONTROL
Beşiktaş, sürenin kısıtlı olması sebebiyle Boateng'le sağlık kontrolünden geçmeden sözleşme imzaladı ve evrakları TFF'ye sundu. Ardından akşam kontrolden geçen Ganalı forvette bir soruna rastlanmadı ve transfer resmen gerçekleşti. Beşiktaş, Boateng için Fiorentina'ya kiralama ücreti ödemeyecek
KEVIN- PRINCE BOATENG
YAŞI: 32
MEVKİ: FORVET
ÜLKESİ: GANA
OYNADIĞI TAKIMLAR Sassuolo (İtalya) Milan (İtalya) Tottenham (İngiltere) Schalke (Almanya)
Beşiktaş'ın Boateng transferini duyurduğu paylaşıma, Ganalı yıldız, "Hoş bulduk" diyerek yanıt verdi.
YALÇIN SAHNE ALIYOR
Ligin 2. yarısına kötü başlayan Beşiktaş bugün saat 17.00'de Çaykur Rizespor'a konuk oliyor. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın ilk maçında puanla buluşmayı hedefliyor.
HASİC İMZALADI ÜMRANİYE'YE KİRALANDI!
Beşiktaş, sezon başından bu yana takımda yer alan 18 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya 4.5 yıl için 2 milyon 475 bin Euro ödeneceği açıklandı. Genç futbolcu 2. yarı için 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandı.
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