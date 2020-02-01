Başakşehir yara sardı Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’ye yenilen Turuncu-Lacivertliler, Gençlerbirliği’ni Visca (2) ve Crivelli’nin golleriyle yendi. Zirve takibine devam etti. Konuk ekibin zorlu maçtaki tek sayısı ise 29. dakikada Floyd Ayite'den geldi.

Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilen Turuncu- Lacivertliler kritik maçtan kayıpsız ayrılarak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.



VİSCA'DAN DUBLE

Başakşehir'e Gençlerbirliği karşısında 3 puanı getiren golleri 8. dakikada Enzo Crivelli ve 48 ile 73. dakikalarda Edin Visca kaydetti. Konuk ekibin zorlu maçtaki tek sayısı ise 29. dakikada Floyd Ayite'den geldi. TÜM MANŞETLER