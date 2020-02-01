Başakşehir yara sardı

Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilen Turuncu- Lacivertliler kritik maçtan kayıpsız ayrılarak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
VİSCA'DAN DUBLE
Başakşehir'e Gençlerbirliği karşısında 3 puanı getiren golleri 8. dakikada Enzo Crivelli ve 48 ile 73. dakikalarda Edin Visca kaydetti. Konuk ekibin zorlu maçtaki tek sayısı ise 29. dakikada Floyd Ayite'den geldi.
VİSCA'DAN DUBLE
Başakşehir'e Gençlerbirliği karşısında 3 puanı getiren golleri 8. dakikada Enzo Crivelli ve 48 ile 73. dakikalarda Edin Visca kaydetti. Konuk ekibin zorlu maçtaki tek sayısı ise 29. dakikada Floyd Ayite'den geldi.
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