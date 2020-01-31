Terim’den ciddiyet uyarısı

günü'la karşılışacak olan'da hazırlıklar sürüyor.mini bir toplantığı yaptığı futbolcularına ciddiyet uyarısı yaparken, "'nin ligdeki konumu nedeniyle konsantrasyonu kaybetmeyin" dedi.Öte yandanidmanın bir bölümüne katıldı.'nin tedavisi sürdü.