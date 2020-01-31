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Terim’den ciddiyet uyarısı

Pazar günü 'la karşılışacak olan 'da hazırlıklar sürüyor. mini bir toplantığı yaptığı futbolcularına ciddiyet uyarısı yaparken, "'nin ligdeki konumu nedeniyle konsantrasyonu kaybetmeyin" dedi. Öte yandan Onyekuru ve Andone idmanın bir bölümüne katıldı. Falcao, Ahmet ve Saracchi'nin tedavisi sürdü.

Terim’den ciddiyet uyarısı
Pazar günü Kayserispor'la karşılışacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Fatih Terim mini bir toplantığı yaptığı futbolcularına ciddiyet uyarısı yaparken, "Kayseri'nin ligdeki konumu nedeniyle konsantrasyonu kaybetmeyin" dedi.



Öte yandan Onyekuru ve Andone idmanın bir bölümüne katıldı. Falcao, Ahmet ve Saracchi'nin tedavisi sürdü.

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