Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçının taktiğini oyuncularına ezberletirken önemli bir uyarıda da bulundu. Dün oyuncularıyla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, "En büyük tehlike hücuma çıkarken yapacağımız top kayıpları. Bize karşı sürekli bunu kovalayacaklar ve bizi az adamla yakalamak isteyecekler. Tercihlerimiz doğru olmalı. Riskli bölgede pas yapmaktan kaçının. İlk tercihiniz topu kanat bölgesine aktarmak olsun" dedi.
Derbide isabetli paslarla oyunun kontrolünün ellerinde olmasını isteyen teknik direktör Ersun Yanal, "Savunma oyuncuları rakibe yakın olsun. Boş alan bulduklarında etkili oluyorlar. Kendi yarı sahamızda oyunu sıkıştırmalıyız. Topu kaybettiğimizde de çabuk reaksiyon göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.
HERKES KULAĞINI TIKAYACAK
Yanal, oyuncularından tribünlere karşı kulağını kapatmalarını isterken, "Kontrol bizde olduğu sürece tribün baskısı da azalacaktır" dedi.
FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
Trabzon derbisinin hazırlıklarını dün de sürdüren Fenerbahçe, dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Derbide isabetli paslarla oyunun kontrolünün ellerinde olmasını isteyen teknik direktör Ersun Yanal, "Savunma oyuncuları rakibe yakın olsun. Boş alan bulduklarında etkili oluyorlar. Kendi yarı sahamızda oyunu sıkıştırmalıyız. Topu kaybettiğimizde de çabuk reaksiyon göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.
HERKES KULAĞINI TIKAYACAK
Yanal, oyuncularından tribünlere karşı kulağını kapatmalarını isterken, "Kontrol bizde olduğu sürece tribün baskısı da azalacaktır" dedi.
FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
Trabzon derbisinin hazırlıklarını dün de sürdüren Fenerbahçe, dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
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