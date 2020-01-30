Trabzonspor da Fenerbahçe de çok formda ve iddialı... Galibiyete hangi taraf daha yakın?



İ.G: Trabzonspor geçen yılla başlayan bir çıkış içerisinde. Bir de kendi tarihsel kimliği ile birlikte büyük karşılaşmalarda başarılı sonuçlara imza attığı bir gerçek. Taraftarıyla bütünleştiğinde çok farklı bir yapı ortaya çıkmakta. Onun için Fenerbahçe'ye göre daha avantajlı olduğunu söylememiz doğal. Trabzonspor şu anda evinde kimle oynarsa oynasın o maçın favoridir.







FORVETLER ÇOK ETKİLİ MAÇ BOL GOLLÜ OLUR

İ.Y: Fenerbahçe'nin Başakşehir'e karşı oynadığı oyun muhteşemdi. Eğer bu oyunu deplasmana da taşırlarsa uzak ara şampiyon olurlar. Trabzonspor da içeride çok etkili. Bol gollü bir maç bekliyorum. Trabzon'un defansif sıkıntıları var. Bu zaafı F.Bahçe değerlendirirse istediğini alabilir. Tam anlamıyla ortada bir maç. Ancak biri kazanacaksa, F.Bahçe buna biraz daha yakın.



Cumartesi günü çok önemli silahlar sahneye çıkacak. İki takımın artı ve eksileri neler?



İ.Y: Maçın kilit ismi, Başakşehir önünde Fenerbahçe'yi bir kademe üste çıkaran Kruse olur. Fenerbahçe'nin en güçlü tarafı Ozan, Gustavo, Kruse'li orta saha. Karşılarında da Mikel, Ndiaye, Sosa olacak. Orta sahadaki bu müthiş mücadeleden galip çıkacak oyuncular, skoru takımları lehine değiştirecek.







ORTA ALANI ALAN TARAF 3 PUANI KAZANIR

İ.G: Trabzonspor için en büyük dezavantaj Nwakaeme'nin oynayamayacak olması. Çünkü Nwakaeme, Trabzonspor için olmazsa olmaz bir isim. Ayrıca takım savunmasında sorunlar yaşanıyor. Bu maçın en önemli yeri orta alan. Takımların kaderini belirleyen bölge. Sosa, Ndiaye ve Mikel kilit isimler olacak.







Derbi aynı zamanda Sörtoth ve Vedat'ın da düellosu olacak. Hangisi ön plana çıkar?



İ.Y: Trabzon'da tabii ki 1 numaralı isim Sörloth. Her şeyi yapan bir forvet. Fenerbahçe'nin en çok dikkat etmesi gereken isim. Aynı şekilde Vedat Muriç de Trabzon'un en çekindiği oyuncu. Fiziki olarak Hüseyin ve Campi'ye üstünlük kuracaktır.







VEDAT FİZİKİ OLARAK ÜSTÜNLÜK KURAR

İ.G: Sörloth bu takım için çok önemli bir silah... Hem kritik goller atıyor hem de arkadaşlarına pozisyon hazırlıyor. Fenerbahçe'nin savunmadaki zaaflarını değerlendirecektir. Vedat da çok formda. Trabzonspor defansı ona ekstra önlem almak zorunda.







EKUBAN VE RODRIGUES'E DİKKAT

İlker Yağcıoğlu'na göre bazen büyük maçlara sürpriz isimler damgasını vurabilir. Yağcıoğlu, "Bu tip maçlarda sürpriz kahramanlar çıkabilir. Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yokluğunda Ekuban maçı değiştiren isim olabilir. Uzun süredir sahnede yok. Formda olduğu aman ekstra işler yapabiliyor. Kadıköy'de de golü atan isim oydu. Fenerbahçe'de ise gecenin sürprizini Garry Rodrigues yapabilir. Başakşehir maçında etkili gözüktü. Süratiyle ağır Trabzonspor savunmasının arasında fark yaratacak işlere imza atabilir" dedi.





GERİLİM FENER'E YARAR

Yağcıoğlu: Daha önce de Trabzon'da yüksek gerilimli ve yarıda kalan maçlar izledik. Bu ortamdan zarar görecek takım ise ev sahib i Trabzon olur

Maç öncesinde Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında gerilen ilişkilerin cumartesi günkü derbide sahaya nasıl yansıyacağı merak konusu... İki usta yazarın bu konudaki görüşlerini de aldık. İlker Yağcıoğlu, "Tek temennim, saha dışında demeç savaşlarının futbolculara yansımaması. Daha öhce Trabzon'da gerilimli ve yarıda kalan maçlar izledik. Bu ortamdan zarar görecek taraf Trabzonspor olur. Açıkçası Fenerbahçe'nin öne geçmesi halinde ortamın iyice gerileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı. İskender Günen ise, "Saha dışı yapılan açıklamaları tasvip etmemiz mümkün değil. Ama yıllardır aynı film ve bu filmi gören ve de olayı körükleyenler var. Her iki takımın da sağduyulu olmaları gerekmekte. Burada taraftarlada da büyük iş düşüyor. Yıllardır her iki takım sayısız maç yaptı. Bundan sonra da yapmaya devam edecekler" görüşünü bildirdi.



FIRTINA DERBİLERDE GEÇİT VERMİYOR

Trabzonspor son yıllarda İstanbul'un 3 büyük takımına karşı çok etkili performanslar sergiliyor. Bordo-Mavililer; F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş önünde son 9 maçta sadece 1 kez yenildi.