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yönetimi yalanladı! gerçeği açıklıyor: Drogba’ya teklif başkanın oğlundan

yönetimi yalanladı ama Başkan ’in oğlu 'in Didier Drogba ile baş başa görüşerek teknik adamlık teklifi yaptığı öğrenildi...



TAKVİM'in "Galatasaray, Fatih Terim sonrası teknik direktörlük için Drogba ile görştü" haberi gündeme bomba gibi düştü. Sarı- Kırmızılı yönetim bu haberi yalanlasa da TAKVİM çok çarpıcı bir gerçeği daha açıklıyor.

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