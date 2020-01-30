TAKVİM'in "Galatasaray, Fatih Terim sonrası teknik direktörlük için Drogba ile görştü" haberi gündeme bomba gibi düştü. Sarı- Kırmızılı yönetim bu haberi yalanlasa da TAKVİM çok çarpıcı bir gerçeği daha açıklıyor.
- Spor
- 30.01.2020
- Gazete
TAKVİM'in "Galatasaray, Fatih Terim sonrası teknik direktörlük için Drogba ile görştü" haberi gündeme bomba gibi düştü. Sarı- Kırmızılı yönetim bu haberi yalanlasa da TAKVİM çok çarpıcı bir gerçeği daha açıklıyor.
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