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’te zirvesi

’ta sportif direktörlüğe getirilmesi planlanan için düğmeye basıldı. Danışman İbrahim Altınsay ve A.Ş. yöneticileri Rumen hocayla görüşmek için ’e gitti.

Bükreş’te Luce zirvesi
Yönetimi Sergen Yalçın'ın ardından tecrübeli bir sportif direktör için kolları sıvadı... Siyah-Beyazlı yönetimin sportif direktörlüğe getirilmesi planlanan için dün dev bir adım attı. Danışman İbrahim Altınsay ve A.Ş. yöneticileri Rumen hocayla görüşmek için 'e gitti.



150 KİŞİLİK LİSTE VAR
Rumen hocanın milli takım teknik direktörlüğüne getirildiği dönemde yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte çok ciddi bir araştırma ekibi kurması ve 'den genç oyunculardan oluşan 150 kişilik bir listeye sahip olması, sportif direktörlük konusunda ilk tercih olmasına sebep oldu. Lucescu ile yapılacak görüşmede anlaşma sağlanmasına kesin gözüyle bakılırken Rumen hocanın da açıklanması bekleniyor.



BAŞKAN ÇEBİ LUCE'Yİ ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş Kulübü Başkanı 'nin Lucescu'yu sportif direktörlüğe getirmeyi çok istediği öğrenildi. Bu gelişme sürpriz olarak değerlendirildi.

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