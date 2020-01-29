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  • 29.01.2020 15:33
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 15:33

Son dakika haberi... yeni direktörü 'ı resmen açıkladı

'ın yeni teknik direktörü resmen oldu. Siyah-Beyazlı kulüp Yalçın ile 1.5 yıllığına anlaştığını 'ye resmi olarak bildirdi.

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