Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen Sergen Yalçın oldu.
Siyah-Beyazlı kulüp Yalçın ile 1.5 yıllığına anlaştığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen Sergen Yalçın oldu.
Siyah-Beyazlı kulüp Yalçın ile 1.5 yıllığına anlaştığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.
Detaylar geliyor...
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