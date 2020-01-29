Beşiktaş’tan resmi başvuru

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığına dair başvurusunu dün resmen Futbol Federasyonu'na gönderdi. Federasyonun perşembe günü kararını açıklaması bekleniyor. Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığına dair başvurusunu dün resmen Futbol Federasyonu'na gönderdi. Federasyonun perşembe günü kararını açıklaması bekleniyor.
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