Beşiktaş play-off’a kalmayı garantiledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 76-69 yendi. Grubunda 7. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, play-off'lara kalmayı garantiledi. Siyah-Beyazlılar'da McKissic, 23 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 76-69 yendi. Grubunda 7. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, play-off'lara kalmayı garantiledi. Siyah-Beyazlılar'da McKissic, 23 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.



ROGER FEDERER ADINI YARI FİNALE YAZDIRDI

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, 7 kez maç puanı çevirdiği mücadelede ABD'li Tennys Sandgren'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. 15. kez yarı finale çıkma başarısını gösteren Federer, Milos Raonic-Novak Djokovic karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.



HOUSTON ROCKETS'I ERİC GORDON UÇURDU

NBA'de Utah Jazz'ı 126-117 yenen Houston Rockets'ta oynayan Eric Gordon, 50 sayı attı.Rockets'ı galibiyete, 50 sayıyla kariyer rekorunu kıran Eric Gordon taşıdı. Danuel House 21 sayı, 11 ribaunt, Austin Rivers 21 sayıyla mücadele etti. Jazz'da Donovan Mitchell'ın 36, Bojan Bogdanovic'in 30 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.



TOFAŞ FARKLI KAZANDI

BASKETBOLDA ULEB Avrupa Kupası son 16 turu H Grubu 4. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yı 91-76 yendi. Temsilcimizde Williams 20 sayıyla oynadı.



JAHOVİC 6 HAFTA YOK

ANTALYASPOR'UN golcü oyuncusu Adis Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde elmacık kemiğinden başarılı bir operasyon geçirdi. Jahovic'in 6 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.



METİN'LE 5 YILLIK İMZA

GÖZTEPE 2000 doğumlu Metin Yıldırım'ı profesyonel yaptı. 2013-2014 sezonundan bu yana altyapıda forma giyen 19 yaşındaki yıldız Metin Yıldırım'la 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



A.GÜCÜ'NDE TRANSFER

TRANSFER tahtasının açılması için gün sayan Ankaragücü Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Antofagasta'dan Venezuelalı forvet Eduard Bello ve Başakşehir'den Gökhan İnler ile anlaştı.