G.Saray son 3 maçı kazanarak lige yeniden tutundu... Sarı-Kırmızılı takımın özellikle 2. yarının başında şaha kalkmasında Emre Akbaba'nın takıma dönmesinin büyük payı oldu. Sakatlıktan kurtulan Emre oynadığı 3 maçta da gol atarak takımını sırtlamayı başardı.
Emre performansıyla beğeni kazandı.
FALCAO ESKİ GÜCÜNE KAVUŞTU
Astronomik bir rakama alınan Falcao ise geç de olsa formuna kavuşurken son 3 maçta 4 gol attı. Falcao'nun performansıyla birlikte Galatasaray'ın hücum gücü de arttı.
SARACCHI HAREKETLİLİK GETİRDİ
İlk yarı sık sık sakatlanan Lemina 2. yarıyla birlikte eski sağlığına kavuştu. Devre arasında transfer edilen Saracchi ise sola hareketlilik getirirken takımın başarısına katkı sağladı.
SERİ ESKİ GÜNLERİNİ YAKALADI
Seri'nin eski formunu yakalaması, Ömer Bayram'ın istikrarını sürdürmesi ve rotasyonda değerlendirilen Taylan'ın takıma hareketlilik getirmesi Galatasaray'ın çıkışında büyük rol oynadı.
PUAN FARKI KAPANACAK
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, Sivasspor ile aralarındaki puan farkını kapatacaklarını söyleyerek, "Tararftar bize inansın" dedi.
FALCAO'NUN DURUMU BELLİ OLUYOR
Falcao'nun sakatlık durumu bugün netleşecek. Sarrachi'de sorun yok
G.Saray'ın Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Radamel Falcao'nun durumu bugün netlik kazanacak. Sağ adalesinden sakatlanan Falcao için açıklama yapılacak. Sarrachi'de ise sorun olmadığı bildirildi.
SON 3 MAÇTA COŞTULAR
Cimbom son 3 maçta gol patlaması yaşadı. Ligin ilk yarısını 5-0'lık Antalya galibiyetiyle kapatan Sarı-Kırmızılılar ardından Denizlispor'u 2-1 ve Konyaspor'u 3-0 yenerek son 3 maçta 10 gol kaydetti.
Emre performansıyla beğeni kazandı.
FALCAO ESKİ GÜCÜNE KAVUŞTU
Astronomik bir rakama alınan Falcao ise geç de olsa formuna kavuşurken son 3 maçta 4 gol attı. Falcao'nun performansıyla birlikte Galatasaray'ın hücum gücü de arttı.
SARACCHI HAREKETLİLİK GETİRDİ
İlk yarı sık sık sakatlanan Lemina 2. yarıyla birlikte eski sağlığına kavuştu. Devre arasında transfer edilen Saracchi ise sola hareketlilik getirirken takımın başarısına katkı sağladı.
SERİ ESKİ GÜNLERİNİ YAKALADI
Seri'nin eski formunu yakalaması, Ömer Bayram'ın istikrarını sürdürmesi ve rotasyonda değerlendirilen Taylan'ın takıma hareketlilik getirmesi Galatasaray'ın çıkışında büyük rol oynadı.
PUAN FARKI KAPANACAK
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, Sivasspor ile aralarındaki puan farkını kapatacaklarını söyleyerek, "Tararftar bize inansın" dedi.
FALCAO'NUN DURUMU BELLİ OLUYOR
Falcao'nun sakatlık durumu bugün netleşecek. Sarrachi'de sorun yok
G.Saray'ın Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Radamel Falcao'nun durumu bugün netlik kazanacak. Sağ adalesinden sakatlanan Falcao için açıklama yapılacak. Sarrachi'de ise sorun olmadığı bildirildi.
SON 3 MAÇTA COŞTULAR
Cimbom son 3 maçta gol patlaması yaşadı. Ligin ilk yarısını 5-0'lık Antalya galibiyetiyle kapatan Sarı-Kırmızılılar ardından Denizlispor'u 2-1 ve Konyaspor'u 3-0 yenerek son 3 maçta 10 gol kaydetti.
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