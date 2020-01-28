Erdoğan Büyükekşi’yi kabul etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya'yı İstanbul'da kabul etti. Ziyarette Başkan Erdoğan'a 27 sırt numaralı Gaziantep FK forması hediye edildi. Gaziantep Başkanı Büyükekşi, Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya'yı İstanbul'da kabul etti.



FORMA HEDİYE EDİLDİ

Ziyarette Başkan Erdoğan'a 27 sırt numaralı Gaziantep FK forması hediye edildi. Gaziantep Başkanı Büyükekşi, Erdoğan'a teşekkür etti. TÜM MANŞETLER