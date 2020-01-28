Erdoğan Büyükekşi’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya'yı İstanbul'da kabul etti.
FORMA HEDİYE EDİLDİ
Ziyarette Başkan Erdoğan'a 27 sırt numaralı Gaziantep FK forması hediye edildi. Gaziantep Başkanı Büyükekşi, Erdoğan'a teşekkür etti.
FORMA HEDİYE EDİLDİ
Ziyarette Başkan Erdoğan'a 27 sırt numaralı Gaziantep FK forması hediye edildi. Gaziantep Başkanı Büyükekşi, Erdoğan'a teşekkür etti.
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