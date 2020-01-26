Trabzonspor, Nwakaeme için Tahkim’e gitti Trabzonspor, Denizli maçında haksız şekilde kart gören yıldız oyuncusu için Tahkim’e başvurdu. Haksız yere kart gösterdiğini kabul eden Ali Şansalan, Bordo-Mavili yönetimden özür dilemişti. Trabzon kartın iptalini istiyor.

D enizlispor ile oynanan kupa maçında hakem Ali Şansalan'ın haksız yere oyundan attığı Nwakaeme için Trabzonspor Yönetimi Tahkim'e başvurdu. Haksız yere kart gösterdiğini kabul eden Ali Şansalan, Bordo-Mavili yönetimden özür dilemişti. Trabzon kartın iptalini istiyor.



DÜŞÜRÜLDÜ AMA O ATILDI

NWAKAEME Denizli maçında Lopes tarafından düşürülmüştü. Şansalan, Nijeryalı yıldızı kendini yere attığı gerekçesiyle sarı kartla cezalandırmış sonrasında ise oyundan atmıştı.