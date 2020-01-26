Tolga Ciğerci ‘penaltı değil’ dedi Aydınus VAR’dan iptal etti Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan maçta hakem Fırat Aydınus 45+2'de Çaiçara ile Tolga arasındaki mücadelede penaltı noktasını gösterdi. Hakemle konuşan Tolga, pozisyonda müdahale olmadığını Aydınus'a belirtti. Fırat Aydınus da VAR incelemesi sonrası Fenerbahçe lehine çaldığı penaltıyı iptal etti. Tolga'nın hareketi alkış topladı.

F enerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan maçta hakem Fırat Aydınus 45+2'de Çaiçara ile Tolga arasındaki mücadelede penaltı noktasını gösterdi. Hakemle konuşan Tolga, pozisyonda müdahale olmadığını Aydınus'a belirtti. Fırat Aydınus da VAR incelemesi sonrası Fenerbahçe lehine çaldığı penaltıyı iptal etti. Tolga'nın hareketi alkış topladı.









Bu pozisyonda hakem önce penaltıyı gösterdi. Ardından penaltıyı iptal etti ile Başakşehir arasında oynanan maçta hakem45+2'de Çaiçara ile Tolga arasındaki mücadelede penaltı noktasını gösterdi. Hakemle konuşan Tolga, pozisyonda müdahale olmadığını Aydınus'a belirtti. Fırat Aydınus da VAR incelemesi sonrası Fenerbahçe lehine çaldığı penaltıyı iptal etti.Bu pozisyonda hakem önce penaltıyı gösterdi. Ardından penaltıyı iptal etti TÜM MANŞETLER