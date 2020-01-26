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'dan transfer açıklaması: ile para konuşmam

Yönetimin 1 numaralı hoca adayı heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Yalçın, “ ile para konuşmam. Yönetim beni isterse koşarak giderim. Orası benim yuvam” diye konuştu.

Beşiktaş ile para konuşmam
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için gerisayım başladı... Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor. Yalçın'ın Göztepe maçı sonrası açıklanması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN GÜN SAYIYOR
Sergen Yalçın dün yaptığı açıklamada Kartal'a yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, "Beşiktaş ile para konuşmam. Beni çağırlarsa koşa koşa gelirim. Orası benim yuvam" ifadesini kullandı.



GÖZTEPE SONRASI AÇIKLANACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin maçından sonra açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yalçın'ın Ç.Rize maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

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