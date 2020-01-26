Göksel Gümüşdağ: Aldatan sahadaydı aldatmayan oynamadı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Vedat'ın oynamasına rağmen Demba Ba'nın cezası nedeniyle olmamasına tepki gösterdi. Gümüşdağ, “Aldatan sahadaydı aldatmayan oynamadı”ifadesini kullandı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Vedat'ın oynamasına rağmen Demba Ba'nın cezası nedeniyle olmamasına tepki gösterdi. Gümüşdağ bu tepkiyi, 'Aldatan sahadaydı aldatmayan oynamadı' sözleriyle' dile getirdi.
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