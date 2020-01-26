Ahmet Nur Çebi: Orman’ın sözleri irite edici! Beşiktaş Başkanı Çebi, Fikret Orman’ın hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. İşte Takvim Gazetesi’nin 26 Ocak 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Beşiktaş haberleri…

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir TV programında kendisi hakkında açıklamalarda bulunan eski başkan Fikret Orman'a sert sözlerle yüklendi. Çebi, "Orman'ın sözleri irite edici ve yalan. Kendisine Divan'da yüzüne bakarak cevap vereceğim. Tabii katılabilirse" diye konuştu.



KARİUS'A TEPKİ GÖSTERİLDİ

Beşiktaş'ı İzmir'de çok az sayıda taraftar karşıladı. Bir grup Beşiktaşlı Karius'u yuhalayarak, "Go home Karius" tezahüratları yaptı. Karius ise taraftara el salladı.



KARTAL İZMİR'DE MORAL ARIYOR

Beşiktaş bugün Göztepe'nin konuğu olacak. Avcı ile yolların ayrılmasından sonra ilk maçına çıkacak Kartal moral arayacak. Beşiktaş'ta sakatlanan Ljajic bugün yok.