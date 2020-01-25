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Gençler nefes aldı

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Başkent ekibine karşılaşmada galibiyeti getiren tek golü 64. dakikada penaltıdan Sessegnon kaydetti.

Gençler nefes aldı
Gençlerbirliği, Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Başkent ekibine karşılaşmada galibiyeti getiren tek golü 64. dakikada penaltıdan Sessegnon kaydetti.

3 MAÇ SONRA 3 PUANLA TANIŞTILAR
Gençlerbirliği 3 maç sonra kazanarak derin bir nefes aldı. Gazişehir'in galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

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