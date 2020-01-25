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Dev derbi kapıda! ve rakiplerini elerlerse yarı finalde rakip olacaklar

Ziraat 'nda çeyrek ve yarı final kuraları dün 'nin Riva'daki tesislerinde çekildi. de - Erzurum, Kırklareli-, Antalya-Sivas ve Alanya-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak...

Dev derbi kapıda
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları dün TFF'nin Riva'daki tesislerinde çekildi. de Trabzonspor- BB Erzurumspor, Kırklareli-, Antalyaspor-Sivasspor ve Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak. Trabzon ve Fenerbahçe rakiplerini elemeleri halinde yarı finalde eşleşecek. G.Saray ise Alanya'yı geçmesi halinde yarı finalde Antalya-Sivas galibiyle mücadele edecek. çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat, rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanşları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Türkiye Kupası'nın büyük heyecanı yine canlı yayınlarla ATV ve A Spor ekranlarında olacak. Kupada dev final ise 21 Mayıs'ta daha sonra belirlenecek bir şehirde oynanacak.

BÜYÜK HEYECAN ATV VE A SPOR'DA
'nda çeyrek final heyecanı ve A Spor'da yaşanacak.SPOR'da

TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜRLER
Kura çekiminde konuşan İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Turkuvaz Medya'ya yaptıkları kaliteli yayınlar için teşekkür ediyoruz" dedi.


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