Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş getirildi... Kupaya veda eden Yeni Malatyaspor, tecrübeli teknik adam için dün imza töreni düzenledi. Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş getirildi... Kupaya veda eden Yeni Malatyaspor, tecrübeli teknik adam için dün imza töreni düzenledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.