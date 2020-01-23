

10 yıldır süren kupa hasretine son vermek isteyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Denizlispor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 90 dakikası Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan'ın şık vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-0



22. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında ön direkte Recep Niyaz kafayla topu filelere gönderdi. 2-0



27. dakikada Novak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.