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ilk 11’e yakın

'in Rizespor önünde kadroda bazı değişimlere gitmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın yeni lerden 'yi 11'e alacağı öğrenildi. Aynı şekilde Taylan ve 'ın da ilk 11'de olması bekleniyor.

Jesse ilk 11’e yakın
Fatih Terim'in Rizespor önünde kadroda bazı değişimlere gitmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın yeni lerden Jesse'yi 11'e alacağı öğrenildi. Aynı şekilde Taylan ve Ahmet Çalık'ın da ilk 11'de olması bekleniyor.

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