Jesse ilk 11’e yakın

Fatih Terim'in Rizespor önünde kadroda bazı değişimlere gitmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın yeni transferlerden Jesse'yi 11'e alacağı öğrenildi. Aynı şekilde Taylan ve Ahmet Çalık'ın da ilk 11'de olması bekleniyor.
Fatih Terim'in Rizespor önünde kadroda bazı değişimlere gitmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın yeni transferlerden Jesse'yi 11'e alacağı öğrenildi. Aynı şekilde Taylan ve Ahmet Çalık'ın da ilk 11'de olması bekleniyor.
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