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  • 23.01.2020 19:23
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 19:25

- | İlk 11'ler belli oldu

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 'u konuk ediyor. Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 'u konuk ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayak maçında sarı-kırmızılılar, Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. İşte karşılaşmanın detayları...



İLK 11'LER
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Ömer, Sekidika, Adem Büyük



KİM NASIL TUR ATLAR?

Rize'de oynanan ilk maç Emre Akbaba ile Fernando Boldrin'in karşılıklı golleri ile 1-1 sona ermişti. İki takımdan biri maçtan galip ayrılması durumunda tur atlayan ekip olacak. 0-0 beraberlik sarı-kırmızılılara yararken, 1-1'lik skor maçı uzatmaya götürecek. Diğer gollü beraberliklerde ise yeşil-mavili ekip adını bir üst tura yazdıracak

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