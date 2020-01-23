Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 23.01.2020 15:55
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 16:01

Denizli - maçında 11'ler belli oldu

10 yıldır süren kupa hasretine son vermek isteyen Trabzon, son 16 turunda 2-0'ın rövanşında 'a konuk oluyor. A Spor ekranlarından yayınlanacak karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu.

Denizlispor-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu

10 yıllık kupa hasretini sonlandırmak isteyen Trabzon, Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0'ın rövanşında bugün deplasmanda Yukatel ile karşılaşacak. İşte Denizlispor- maçı detayları...

son 16 turunda 2-0'ın rövanşında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Trabzonspor'de tek hedef tur atlamak.

Sahasında oynadığı ilk maçı 2-0 kazanarak Denizli'deki maç öncesi avantaj sağlayan bordo-mavililer, rövanş mücadelesi öncesi rahat bir durumda.

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz, Ekuban, Sturridge ve Fıratcan'ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Trabzon'da oynanan ilk maçtaki 11'ine göre bugün kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

İŞTE YUKATEL DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
DENİZLİSPOR(Muhtemel): Tolgahan, Lopes, Muhammet, Oğuz, Zeki, Murawski, Recep, Onazi, Olcay, Rodallega, Sacko.

TRABZONSPOR: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, A. Parmak, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

PEREIRA 'DALYA' DİYECEK
2016-17 sezonunun devre arasında transfer edilen Joao Pereira, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giymesi durumunda bordo-mavili takımdaki 100'üncü maçına çıkacak. Bugüne kadar 99 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki Portekizli sağ bek, bugün oynarsa 'dalya' diyecek.

10 YILLIK ÖZLEM
Ziraat Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009- 10 sezonunda bu sevinci yaşayan bordo-mavililer, 10 sezondur süren hasreti sonlandırmak istiyor. Son olarak Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Karadeniz devinin o günden bu yana bir daha yüzü gülmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDenizlispor - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri